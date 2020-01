Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw zerkratzt

Auetal Rehren (ots)

(swe). Von Montag, 6.1., 18.30 Uhr, bis Dienstag, 7.1., 15.45 Uhr, wird ein Pkw Citroen einer 22-jährigen Frau in der Lönsstraße in Rehren durch unbekannte Täter an der Beifahrerseite so verkratzt, dass ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rehren zu melden.

