POL-NI: Wiederholter Einbruch in Ladengeschäft in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am gestrigen Abend, den 07.01.2020 in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr kam es zum zweiten Einbruch innerhalb von 4 Wochen in ein Ladengeschäft in Bad Nenndorf. Der oder die Täter drangen durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Geschäft ein. Es wurden für den Einstieg in das Fenster Trittflächen/Aufstiegshilfen genutzt, da mehrere Meter überwunden werden mussten. Es entstand ein Schaden in 4-stelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat, vermutlich hat der oder haben die Täter eine Tasche in Tatortnähe zurückgelassen. Wer kennt diese Tasche? Hinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/96410.

