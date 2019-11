Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zigaretten aus Supermarkt gestohlen

53919 Weilerswist (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (01.46 Uhr) bemerkte ein Anwohner der Bonner Straße einen optischen Alarm am dortigen Supermarkt. Er informierte die Polizei. Bei deren Eintreffen wurde eine offenstehende Tür einer im Geschäftsgebäude untergebrachten Bäckerei festgestellt. Unbekannte hatten diese Tür aufgebrochen und aus dem Kassenbereich des Marktes eine noch nicht feststehende Menge an Zigaretten entwendet.

