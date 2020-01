Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Versuchter Enkeltrick

Stadthagen (ots)

Mittels eines sog. Enkeltricks versuchten Betrüger am 07.01.2020 in Stadthagen eine ältere Dame aus Stadthagen um einen größeren 5-stelligen Geldbetrag zu bringen. Mit diversen Anrufern durch eine angebliche Enkelin, deren Lebensgefährten und auch die Polizei wurde dem Opfer eine Notsituation vorgetäuscht. Angeblich sei der Lebensgefährte in einen Unfall verwickelt und nur durch die sofortige Regulierung des Schadens könne eine Anzeige und ggf. der Entzug der Fahrerlaubnis verhindert werden. Beim Abheben des Geldbetrages gab die Dame einem Mitarbeiter der Sparkasse gegenüber an, dass alles seine Richtigkeit habe und auch mit der Polizei abgesprochen worden sei. Dies führte zu einer Rücksprache mit dem hiesigen Kommissariat, von wo aus unverzüglich Beamte die Bank aufsuchten. Eine Kontaktaufnahme mit der "richtigen" Enkelin überzeugte dann auch das Opfer von dem Betrugsversuch. Vor diesem Hintergrund weißt die Polizei daraufhin hin, dass Situationen, in denen angeblich sofort hohe Bargeldbeträge benötigt werden, im Regelfall einen betrügerischen Hintergrund haben dürften.

