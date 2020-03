Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindertagesstätten- Täter steigen durch Fenster ein

Herford (ots)

(sls) Am Montagmorgen (16.3.) gegen 6.10 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über Einbrüche in Kindertagesstätten am Schulwall in Herford. Am vergangen Wochenende in der Zeit von Freitagabend bis zum Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter jeweils über ein Fenster in zwei nebeneinanderliegende Tagesstätten ein. In einem Kinderhort wurde ein Büroschrank aufgebrochen und daraus eine Geldbörse mit etwas Bargeld mitgenommen. Augenscheinlich verließen die Täter durch die Einstiegsfenster ohne weiteres Diebesgut die Tatorte und flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Wir sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen am Wochenende geben können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

