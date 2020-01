Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in der Meller Straße auf. Ein Gerät an der Außenwand von Hausnummer 163 und ein weiteres Gerät an der Hausnummer 201a. Der Sicherungsmechanismus wurde gewaltsam überwunden und es wurden Zigaretten und das Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu den Aufbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell