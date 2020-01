Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Grauer Audi Q3 gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses im Erlenweg auf und gelangten dort an einen Pkw-Schlüssel. Mit dem Schlüssel wurde anschließend ein grauer Audi Q3 (Kennzeichen OS-GV169) entwendet. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439/9690.

