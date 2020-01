Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines schwarzen Mercedes AMG GTS

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen etwa 140.000 Euro teuren Sportwagen vom Gelände eines Mercedeshändlers am Blumenhaller Weg gestohlen. Die Täter schlichen sich unbemerkt auf das Gelände und fuhren schließlich gegen 03.40 Uhr mit dem schwarzen Mercedes AMG GTS davon. Der Wagen wurde dann gegen 07.30 Uhr verunfallt an einer Autobahnabfahrt im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Ibbenbüren aufgefunden. Wer Hinweise zum Diebstahl des über 500 PS starken Sportwagens geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115 oder 0541/327-3203.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell