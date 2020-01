Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen Motorroller

Osnabrück (ots)

In der Bramscher Straße erbeuteten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Motorroller "City Cruiser". Der schwarze Roller, mit den Versicherungskennzeichen 699PPE, stand zwischen der Erzbergerstraße und der Julius-Schurig-Straße auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus, als sich der oder die Täter zwischen 22 und 07.40 Uhr daran zu schaffen machten und das Zweirad mitnahmen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

