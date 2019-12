FW-KLE: Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um Josef Winhuisen

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um Josef Winhuisen

Bedburg-Hau

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um den langjährigen stellvertretenden Wehrleiter, Hauptbrandmeister Josef Winhuisen, der am 28. November 2019 einen Tag nach Vollendung seines 80. Lebensjahres verstorben ist.

Josef Winhuisen trat am 1. März 1967 in den Löschzug Hau der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Till ein. Schon im Laufe der ersten Dienstjahre erwarb er sich die Qualifikation zum Gruppenführer und stand auch weiterhin stets für Aus- und Weiterbildungen zur Verfügung. So erwarb er die Qualifikation zum Zugführer und schließlich auch zum Leiter der Feuerwehr. Dies führte dazu, dass er im Zeitraum von 1991 bis 1997 in seiner Eigenschaft als stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau maßgeblich dazu beitragen konnte, dass die Feuerwehr nach Ablauf seiner Dienstzeit in einem guten Ausbildungsstand an die Nachfolger übergeben werden konnte.

Mehr als dreißig Jahre setze sich Josef Winhuisen mit hohem Engagement für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bedburg-Hau ein und hat sich dabei große Verdienste erworben. Die Freiwillige Feuerwehr trauert mit den Angehörigen und wird dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Beisetzung findet am Samstag, 07.12.2019 um 9:30 Uhr auf dem Friedhof in Hau statt. Die Feuerwehrkameraden treffen sich um 9:15 Uhr an der Trauerhalle, um ihrem Kameraden auf seinem letzten Weg zu begleiten.

