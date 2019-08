Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einladung zum Fototermin zur Begrüßung von 53 neuen Beamtinnen und Beamten im Polizeipräsidium Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 2. September 2019, werden zum jährlichen Nachersatztermin 53 neue Beamtinnen und Beamte ihren Dienst im Polizeipräsidium Mönchengladbach antreten. Davon haben 49 Personen gerade ihr polizeiliches Studium abgeschlossen und werden nun im Rahmen ihrer Erstverwendung im Wach-und Wechseldienst eingesetzt. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter werden aus anderen Behörden nach Mönchengladbach versetzt. Darüber hinaus kommen zwei Regierungsinspektorinnen neu in die Behörde. Als frische Verwaltungsbeamtinnen werden sie in der Direktion Zentrale Aufgaben eingesetzt. Zum Stichtag verlassen auch 17 Polizeibeamtinnen und -beamte das Polizeipräsidium Mönchengladbach. Sie werden in andere Behörden versetzt, unter anderem nach Heinsberg, Viersen, Aachen, Düren, Krefeld und zum Landeskriminalamt in Düsseldorf. Polizeipräsident Mathis Wiesselmann: "Ich freue mich außerordentlich, so viele junge Kolleginnen und Kollegen zu ihrem Dienstantritt in Mönchengladbach willkommen heißen zu dürfen. Sie sind der dringend benötigte Nachersatz nach vielen Pensionierungen im zurückliegenden Jahr. So können wir die unterjährigen Personalabgänge ausgleichen und kompensieren."

Zum Fototermin laden wir interessierte Medienvertreter ein:

Montag, 02.09.2019, 09.30 Uhr Haupteingang Polizeipräsidium, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach

Um Anmeldung unter: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de wird gebeten.(wr)

