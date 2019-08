Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, den 10. September 2019 können sich interessierte junge Frauen und Männer sowie ihre Angehörigen in einer Infoveranstaltung im Polizeipräsidium Mönchengladbach über Ausbildung und Werdegang bei der Polizei des Landes NRW informieren. Im Hinblick darauf, dass das Bewerbungsverfahren für das dreijährige Bachelor Studium in diesem Jahr noch bis zum 08.10.2019 eröffnet ist, eine optimale Möglichkeit sich noch einmal über diesen abwechslungsreichen und spannenden Beruf zu informieren.

Wichtigste Einstellungsvoraussetzung, um in die engere Auswahl für einen Ausbildungsplatz bei der Polizei im Lande NRW zu kommen bleibt, neben der erforderlichen Studierfähigkeit, dass Bewerberinnen und Bewerber aus ärztlicher Sicht polizeidiensttauglich und zudem sportlich fit sind. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist seit einigen Jahren nicht mehr zwingende Einstellungsvorrausetzung, denn auch Staatsbürger aus EU-Staaten, sowie Bewerberinnen und Bewerber anderer Nationalitäten, können unter bestimmten Voraussetzungen eingestellt werden.

In den nächsten Jahren soll durch jährlich zusätzliche Einstellungen von Kommissaranwärtern eine langfristige Personalverstärkung erreicht werden. Daraus ergibt sich für das kommende Bewerbungsverfahren ein Potential von rund 2500 Ausbildungsplätzen bei der Polizei des Landes NRW. Die Einstellungschancen sind somit im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen!

Die Veranstaltung am 10. September 2019 findet um 18:00 Uhr im Polizeipräsidium Mönchengladbach, auf der Krefelder Str. 555 in 41066 Mönchengladbach, statt.

Um vorherige Anmeldung ( telefonisch oder per Email ) bis zum 06.09.2019 wird gebeten.

Nähere Informationen erhalten Interessenten bei der zuständigen Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Mönchengladbach, Frau PHK`in Giunta, unter 02161-2917210, oder per Email unter

personalwerbung.moenchengladbach@polizei.nrw.de

