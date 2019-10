POL-PPWP: Auto macht sich selbstständig

Polizeipräsidium Westpfalz

Weil sie vergaß, die Handbremse an ihrem Auto anzuziehen, hat eine junge Frau am Mittwoch in Enkenbach einen Unfall verursacht. Die 26-Jährige hatte ihren Pkw gegen 12.50 Uhr in der Marktstraße am Fahrbahnrand abgestellt und war ausgestiegen - allerdings ohne die Handbremse zu betätigen. In diesem Moment machte sich der Wagen selbstständig, rollte los und prallte gegen zwei Hauswände.

An den Fassaden sowie am Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand. Die 26-jährige Frau erhielt eine Verwarnung. |cri

