Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall zwischen Fußgängerin und Stadtbahn

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Stadtbahnhaltestelle "Rathaus" ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 28.11.2019, ein Verkehrsunfall. Beim Überqueren der Bahngleise ist eine ältere Dame schwer verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 85-jährige Frau aus Schloß-Holte, unterhalb der Einmündung der Nikolaus-Dürkopp-Straße den Niederwall in Richtung der Altstadt zu überqueren. Gegen 14:55 Uhr passierte sie an der Haltestelle "Rathaus" die Gleise der Stadtbahn. Dabei wurde sie von einem Stadtbahnzug erfasst und erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers. Nach einer medizinischen Erstversorgung fuhren sie Rettungssanitäter in ein Bielefelder Krankenhaus.

