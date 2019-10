Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 130 Teilnehmer an Demonstration gegen den Krieg in Syrien

Lingen (ots)

Etwa 130 Menschen haben in Lingen am Samstag zwischen 14 und 16.30 Uhr friedlich gegen den Krieg in Syrien demonstriert. Nach der Auftaktkundgebung am Bahnhofsvorplatz setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Über die Bernd-Rosemeyer-Straße, den Konrad-Adenauer-Ring und die Lookenstraße, zogen die Teilnehmer zur Abschlusskundgebung vor das alte Rathaus auf dem Marktplatz. Nach einem störungsfreien und friedlichen Verlauf, wurde die Demonstration um 16.30 Uhr offiziell beendet.

