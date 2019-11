POL-BI: Fridays-For-Future Demonstrationen am 29.11.2019 in der Bielefelder Innenstadt

Polizei Bielefeld

SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitagnachmittag, 29.11.2019, begleitet die Polizei zwei Demonstrationszüge, darunter eine Fahrraddemonstration, durch das Bielefelder Zentrum.

Die Auftaktveranstaltung findet um 12:00 Uhr auf dem Kesselbrink statt. Im Anschluss, gegen 12:30 setzen sich beide Demonstrationszüge in Bewegung.

Fußläufig passieren die Demonstranten den Aufzugsweg Kavalleriestraße - Paulusstraße - Wiily-Brandt-Platz - Feilenstraße - Mindener Straße - Arndtstraße, - Elsa-Brändström-Straße - Alfred-Bozi-Straße - Friedrich-Verleger-Straße, bis sie gegen 15:00 Uhr zum Kesselbrink gelangen.

Die Fahrraddemo verläuft vom Kesselbrink einmal um das Hufeisen herum. Im Anschluss befahren die Teilnehmer die Strecke, zwischen Willy-Brandt-Platz und dem Landgericht an der Straße Niederwall so oft, bis sie sich mit der Fußgängerdemonstration am Jahnplatz treffen. Gemeinsam finden die Demonstrationsteilnehmer sich auf dem Kesselbrink zur Abschlusskundgebung ein. Das Ende der Veranstaltung ist für ca. 18:00 Uhr geplant.

Entlang der Demonstrationszüge müssen mehrere Straßen und Verkehrsknotenpunkte nacheinander zeitweise für den Straßen- und Schienenverkehr komplett gesperrt werden. Wenn der Umzug den betreffenden Bereich verlassen hat, werden die Straßen wieder freigegeben.

Parallel zu den Aufzügen finden mehrere stationäre Kundgebungen im Bielefelder Zentrum statt.

Nach ersten Schätzungen gehen die Polizeibeamten von insgesamt 5000 Teilnehmern aus.

Polizisten vor Ort werden versuchen, die Beeinträchtigungen für die Bielefelder Bürger so gering wie möglich zu halten. Dennoch ist davon auszugehen, dass es insbesondere zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr zu größeren Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt sowie allen Zufahrtsstraßen kommen wird. Die Nahverkehrsbetriebe moBiel informieren über aktuelle Störungen und Umleitungen des öffentlichen Nahverkehrs auf ihrer Internetseite www.mobiel.de/demo. Die Polizei wird über das Versammlungsgeschehen über Twitter berichten. Für Medienvertreter werden Pressesprecher der Polizei mit einer mobilen Pressestelle vor Ort ansprechbar sein.

