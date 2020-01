Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Unfall auf der Ankumer Straße

Nortrup (ots)

Bei einem Unfall auf der Ankumer Straße wurde am Freitagmorgen eine 21 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Die junge Frau war gegen 06.45 Uhr mit ihrem Ford in Richtung Ankum unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Audi die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford in einen Graben geschleudert und kam dort zum Stillstand. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell