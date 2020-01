Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Einbruch in Gaststätte

Quakenbrück (ots)

Eine Gaststätte an der Langen Straße, Nähe Marktplatz, wurde gegen 02:15 Uhr am Freitagmorgen das Ziel von einem oder mehreren Einbrechern. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür zum Gastraum auf und entwendeten aus dort aufgestellten Geldspielautomaten gewaltsam die Geldeinsätze. Ein Geldwechselautomat wurde komplett entwendet. Wer Beobachtungen zu der Tat machen konnte oder sonst Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell