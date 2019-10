Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm - Rhynern (ots)

Am Samstag, 19. Oktober 2019, um 20.20 Uhr versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Straße Auf dem Rott einzubrechen. Dazu versuchten Sie, die Wohnungstür aufzuhebeln. Dieses misslang und als der Wohnungsinhaber sich seiner Wohnungstür näherte, flüchteten die unbekannten Täter. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf 500 Euro beziffert. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell