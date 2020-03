Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit drei Verletzten- Vorfahrt missachtet

Enger (ots)

(sls) In Enger kam am Dienstagnachmittag (18.3.) auf der Hückerstraße zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Die Fahrerin eines roten Citröens befuhr die Straße Zur Schmiede aus Richtung Dorfstraße kommend. Die 21-Jährige aus Bünde beabsichtige den Kreuzungsbereich Hückerstraße in Richtung Meller Straße zu überqueren. Beim Überqueren übersah sie den von rechts kommenden und auch vorfahrtsberechtigten Fahrer eines silbernen Opel. Der 74-Jährige aus Spenge befand sich mit einer weiteren Insassin auf der Hückerstraße aus Richtung Hücker-Aschen kommend. Der Opel-Fahrer versuchte noch stark abzubremsen, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor die Bünderin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und der Citröen schleuderte auf ein anliegendes Feld. Alle Unfallbeteiligte mussten vor Ort ärztlich versorgt und in anliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und der Sachschaden auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

