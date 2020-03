Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mülleimer in Brand gesetzt- Zeugen gesucht

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (18.3.) meldeten sich gegen 01.40 Uhr zwei aufmerksame Zeugen bei einer Streifenwagenbesatzung und berichteten über randalierende Jugendliche im Bereich einer Schule am Steinweg. Durch die Polizeibeamten wurde auf dem anliegenden Schulgelände ein brennender Mülleimer festgestellt. Eine Gruppe von Jugendlichen befand sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Bereich. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand des Mülleimers. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zum Tatort besteht der Verdacht, dass die Gruppe von Jugendlichen entweder beteiligt oder auch wichtige Zeugen der Tat sein könnten. Wir sind auf der Suche nach diesen Jugendlichen oder weiteren Zeugen, die Angaben zur möglichen Brandstiftung machen können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford in Verbindung (Tel. 05221-8880).

