Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots)

Am Samstag (07.03.2020) kam es auf der Saerbecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Grevenerin fuhr mit ihrem Krad Richtung Innenstadt. Als sie in Höhe der Einmündung Kolpingstraße fuhr, bog ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto von der Kolpingstraße kommend in die Saebecker Straße ein. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Kradfahrerin wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

