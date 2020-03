Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, beschädigtes Fahrzeug wird gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (05.03.2020), gegen 20.30 Uhr, kam es im Parkhaus, Kardinal-Galen-Ring 40, zu einem Verkehrsunfall auf der Ebene 1. Ein parkender Pkw wurde angefahren. Das Fahrzeug wurde in Höhe der Fahrertür beschädigt. Es entstand ein nicht unerheblicher Lackschaden. Der Verursacher meldete sich persönlich bei der Polizeiwache. Es soll sich vermutlich um einen älteren dunklen Audi A 3 handeln. Das Kennzeichen dieses Pkw ist nicht bekannt. Das beschädigte Fahrzeug konnte dann aber am Unfallort nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet den Fahrer des beschädigten Pkws sich mit ihnen unter der Telefonnummer 05971/ 938 - 4215 in Verbindung zu setzen.

