POL-CUX: Autos von herabstürzenden Ästen beschädigt - Fahrer blieben unverletzt + A27 drei Verkehrsunfälle aufgrund von Hagelschauern - eine Person leicht verletzt

Autos von herabstürzenden Ästen beschädigt - Fahrer blieben unverletzt

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (12.02.2020) brach gegen 0:30 Uhr in etwa sieben Meter Höhe ein Teil von einem Straßenbaum An der Bundesstraße (L 135) in Altenwalde ab und stürzte mit seinen etwa 20 cm dicken Ästen auf einen in Richtung Bremerhaven fahrenden Pkw. Ein weiterer Pkw musste verkehrsbedingt warten und wurde ebenfalls von herabstürzendem Geäst erfasst. Im ersten Pkw befand sich ein 56-jähriger Mann, im zweiten eine 23-jährige Frau, beide aus der Wurster Nordseeküste. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 42.000 Euro. Die Fahrbahn war komplett mit Ästen belegt und blieb bis etwa 2 Uhr voll gesperrt. Laut Polizeikenntnis waren zahlreiche Kräfte der Berufsfeuerwehr Cuxhaven und der freiwilligen Feuerwehr Altenwalde im Einsatz, um die Fahrbahn wieder befahrbar zu machen.

A27 drei Verkehrsunfälle aufgrund von Hagelschauern - eine Person leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag (11.02.2020) ereigneten sich zwischen 14 Uhr und 15 Uhr drei witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf der A27 (Richtungsfahrbahn Cuxhaven) zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde. Die Fahrzeugführer waren jeweils alleinbeteiligt verunfallt. Unfallursächlich war nicht angepasste Geschwindigkeit. Im genannten Zeitraum gingen Hagelschauer nieder, zudem wehte ein böiger Wind.

Zunächst verlor der 46-jährige Fahrer eines Audi A7 aus Cuxhaven die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses war gegen die Mittelschutzplanke und daraufhin gegen die Seitenschutzplanke geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro.

Danach verunfallte ein Opel Corsa. Die 33-jährige Fahrerin prallte mit ihrem Wagen zunächst gegen die Mittelschutzplanke. Von hier wurde der Corsa abgewiesen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und kam rückwärts im Seitenraum zum Stehen. Die Fahrerin konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier wurden glücklicherweise nur leichte Verletzungen festgestellt. Der Pkw musste unter Einsatz eines Krans geborgen werden. Hierzu wurde der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt. Der Schaden am Pkw beträgt in etwa 8.000 Euro.

Eine weitere Verkehrsteilnehmerin geriet mit ihrem Pkw ins Schleudern. Der Kia Ceed der 31-jährigen Cuxhavenerin prallte gegen die Mittelschutzplanke und blieb auf dem Überholfahrstreifen stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Kia konnte durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf den Standstreifen gefahren werden. Durch dieses umsichtige Verhalten wurde eine weitere Gefährdung des Verkehrs verhindert. Der Kia musste aber trotzdem abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

