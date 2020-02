Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Tankstellenräume + Wer beobachtete Dieb? - Einbrecher trägt Tisch aus Pizzeria

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Tankstellenräume

Geestland. In der Nacht zum heutigen Montag (10.02.2020) wurde gegen 1 Uhr die Alarmanlage einer Tankstelle in der Drangstedter Straße Bad Bederkesa durch einen Einbruch ausgelöst. Zuvor waren die Täter mit einem dunklen Pkw auf das Tankstellengelände gefahren. An dem Wagen waren entwendete Kennzeichen angebracht. Nach dem Eindringen in das Tankstellengelände lösten sie den Alarm aus und flüchteten unter Mitnahme des Kassencomputers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 - 9280).

Wer beobachtete Dieb? - Einbrecher trägt Tisch aus Pizzeria

Cuxhaven. Bereits am Samstag, 01.02.2020, entwendete jemand gegen 22 Uhr aus einer Pizzeria in der Duhner Strandstraße einen Tisch. Ermittlungen haben ergeben, dass ein Zeuge die Tat beobachtet hat. Dieser Zeuge (bekleidet mit vermutlich gelber Jacke und dunkler Hose) wird gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter Tel.: 04721-5730 zu melden.

