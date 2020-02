Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle in Geestland, OT Langen und auf der A27, AS Stotel

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall in Langen -Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Bike, Radfahrer leicht verletzt-

Am 08.02.2020 ereignete sich gegen 15.00 Uhr in Langen ein Verkehrsunfall auf der Leher Landstraße. Ein 53jähriger aus der Stadt Geestland befuhr mit einem E-Bike verbotswidrig den linken Radweg in Richtung Bremerhaven. Ein 44jähriger, ebenfalls aus Geestland, der mit seinem Fiat Doblo von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Leher Landstraße einfahren wollte, übersah den von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am E-Bike und am Pkw entstand nur sehr geringer Schaden.

Loxstedt Verkehrsunfall auf der A27 -drei Pkw beteiligt, zwei Kinder vorsorglich zur Untersuchung im Krankenhaus-

Am 08.02.2020 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Stotel. Ein 64jähriger aus dem Kreis Recklinghausen fuhr mit seinem Opel Insignia auf die Autobahn in Richtung Cuxhaven auf. Hierbei überholte er direkt den vor ihm fahrenden Skoda Rapid mit polnischer Zulassung. Gelenkt wurde dieser von einem 34jährigen Ukrainer. Auf dem Überholfahrstreifen nahte ein schnell fahrender Audi Q5 mit Hamburger Zulassung heran. Der 43jährige Fahrer des Audis konnte nicht mehr rechtszeitig abbremsen, sodass er auf den Opel Insignia auffuhr. Weiterhin kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Rapid. Die beiden mitfahrenden Kinder (14 und 10 Jahre alt) aus dem Audi wurden vorsorglich im einem Krankenhaus untersucht. Sie blieben glücklicherweise, wie alle anderen Beteiligten, unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16500,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/9280 zu melden.

