POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim: Unbekannter versucht in Geschäft einzubrechen

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 1.45 Uhr, an einer Schaufensterscheibe eines Optiker-Geschäfts in der Adelsheimer Marktstraße. Der mit einer roten Jacke bekleidete Unbekannte versuchte das Fenster mit einem großen Sandstein einzuwerfen. Das Glas wurde beschädigt, hielt dem Einbruchsversuch aber stand. Der Mann flüchtete zu Fuß und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet, der sofort einen Notruf absetzte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen verlief erfolglos. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Einbruchsversuch in Eisdiele

In eine derzeit geschlossene Eisdiele in der Amtsstraße in Buchen versuchte eine unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einzubrechen. Spuren eines Aufbruchsversuch konnte am Mittwochnachmittag entdeckt werden. Sachschaden entstand nicht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Buchener Polizeirevier melden.

Mosbach: Unbekannte schaffen mutwillig eine Gefahrenstelle

Ein Zeuge meldete dem Polizeirevier Mosbach in der Nacht auf Donnerstag eine Gefahrenstelle in der Mosbacher Schlossgasse. Kurz nach 1 Uhr hatte der Mann beobachtet, wie vier Unbekannte, drei Männer und eine Frau, einen Gullydeckel herausgehoben haben und so auf dem Schacht ablegten, dass eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer entstand. Vom Vorhaben, einen weiteren Gullydeckel zu manipulieren, ließen die vier ab, als sie den Zeugen bemerkten. Anschließend liefen sie in Richtung Kronengasse / Bahnhof davon. Die Gefahrenstelle wurde anschließend von einer Streife des Polizeireviers Mosbach beseitigt. Wer Hinweise auf die rund 1,60 Meter große Frau und die drei 1,70 bis 1,80 Meter großen Männer geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Mosbach: Unfall zwischen Linienbus und Transporter - Zeugen gesucht

Noch ist unklar, wie es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Sprinter und einem Linienbus am Montagmorgen, kurz vor acht Uhr, an der Haltestelle im Wasemweg gekommen ist. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander als der Busfahrer von der Bushaltestelle aus in Richtung Bundesstraße fahren wollte. Da die beiden Fahrzeuglenker unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei Mosbach, Telefon 06261 8090, nach Zeugen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Linienbus.

