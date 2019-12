Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Klingenberg: Drei Fahrzeuge aufgebrochen

Auf der Suche nach Stehlbarem waren Unbekannte Mittwochnacht in Heilbronn-Klingenberg. Zwischen 20 Uhr und 4 Uhr am Donnerstagmorgen wurden gleich drei Fahrzeuge aufgebrochen. An einem auf dem Parkplatz unterhalb der Tränkgasse stehenden Ford wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde aber nichts. An einem VW Golf, der in der Nähe stand, wurden die Heckscheibe sowie die Scheiben an Fahrer- und Beifahrerseite eingeschlagen. Augenscheinlich fehlte hier das Radio. Zudem wurde an einem dort geparkten Mercedes die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Ob aus diesem Wagen was fehlt werden die Ermittlungen am Donnerstagmorgen zeigen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Gemmingen: Überschlag mit Auto endet glimpflich

Einen Überschlag mit seinem Opel Corsa überstand ein 22-Jähriger am Mittwoch bei Gemmingen leicht verletzt. Der Mann war gegen 12 Uhr von Richen in Richtung Gemmingen unterwegs. Laut Zeugen soll der Fahrer mit seinem Opel eine leichte Rechtskurve geschnitten haben und hierbei eine ruckartige Lenkbewegung nach rechts gemacht haben. Durch diesen mutmaßlichen Fahrfehler übersteuerte der Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Opel über dortige Straßenschilder gefahren war überschlug sich der Wagen. Mit augenscheinlich leichten Verletzungen wurde der Fahrer anschließend vorsorglich in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Pkw entwendet

Silberne Streifen an den Fahrzeugseiten, ein orangenes Armaturenbrett und gleichfaribige Sitze, die zusätzlich noch grau Fellbezüge haben, sind die auffälligen Merkmale eines schwarzen Smarts MCC, der am Mittwochnachmittag in Heilbronn entwendet wurde. Zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr stand der Kleinwagen in der Uhlandstraße geparkt. Der Zeitwert des Wagens dürfte bei circa 3.000 Euro liegen. Hinweise zum Pkw oder zum möglichen Diebstahl nimmt das Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, entgegen.

Heilbronn: Clio-Fahrer flüchtet nach Unfall

Offenbar aufgrund seines vorhergehenden Alkoholgenusses flüchtete der Fahrer eines Renault-Clio am Mittwochabend nach einem Auffahrunfall auf der Heilbronner Allee. Der Fahrerer eines Tesla musste gegen 18 Uhr auf der Allee an der Kreuzung Karlstraße bei rot an der Ampel halten. Der Clio-Fahrer erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf den Tesla auf. Beide Unfallbeteiligten stiegen anschließend aus und tauschten die Personalien. Da der Renaultfahrer nach Alkohol roch, sprach ihn der Tesla-Fahrer darauf an . Dies nahm der "Unbekannte" zum Anlass in seinen Renault zu steigen und wegzufahren. Fahndungsmaßnahmen am Mittwochabend verliefen negativ. An seiner Anschrift war der Pkw-Fahrer nicht zu erreichen.

Heilbronn: Manche Fälle enden in der Zelle

Möglicherweise unter Alkohol- und Drogeneinfluss agierte ein 26-Jähriger am Mittwochnachmittag in Heilbronn. Gegen 15.53 Uhr meldete ein Paketzusteller, dass er im Bereich der Lammgasse von einem Mann abgefangen wurde, welcher ihn nach einem wichtigen Paket gefragt habe. Auf die Frage nach seinem Namen reagierte der Unbekannte recht ungehalten und trat von außen gegen die Tür des Lieferfahrzeugs. Ein Schaden entstand hierbei nicht. Gegen 16.12 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person die Schaufensterscheibe eines sich ebenfalls im Bereich der Lammgasse befindlichen Nähmaschinengeschäfts eingetreten haben. Die jeweiligen Personenbeschreibungen ähnelten sich, sodass von einem Tatverdächtigen in beiden Fällen auszugehen war. Im Rahmen der Fahndung ergaben sich Hinweise auf den Aufenthaltsort des Randalierers. Eine normale Gesprächsführung war mit dem Angetroffenen nicht möglich. Schlussendlich musste der mutmaßlich für beide genannten Taten in Frage kommende Mann in Gewahrsam genommen werden. Seinen Rausch, der offenbar nicht nur vom Alkohol her stammte, konnte der 26-Jährige in einer Zelle des Polizeireviers ausschlafen.

Wertheim/ Ilsfeld/ Nordhausen/ Neuenstein/ Osterburken/ Walldürn: Schlepper-Flashmob

Zahlreiche Trekker-Fahrer machten sich am Mittwochnachmittag auf zu einem bundesweiten Traktoren-Flashmob zum stillen Protest gegen die Lage der Landwirte. In Wertheim-Bettingen versammelten sich gut 25 Traktor-Fahrer mit ihrem Maschinen und positionierten sich mit angeschalteten Warnblinkern im gesamten Industriegebiet Almosenberg. In Ilsfeld trafen sich die Fahrer von 16 Schleppern auf einer Wiese neben der A81 und machten dort mit eingeschalteten Rundumlichtern auf ihr Anliegen aufmerksam. Auch zwischen Nordhausen und Hausen wurde auf einem Feld für die Landwirte demonstriert. Hier kamen für kurze Zeit etwa 25 Personen mit 15 Trekkern zusammen. Ein Banner wurde gehisst und auch hier waren die Warnblinkanlagen eingeschaltet. Bei Neuenstein kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, weil etwa 20 Traktor-Fahrer mit ihren Gefährten die Strecke zwischen dem Emmertshof und Neuenstein auf und ab fuhren. Nach einem Hinweis der Polizei setzten die Teilnehmer ihren Protest dann stehend auf einem Feld neben der Straße fort. Neben der B27 bei Walldürn versammelten sich zehn Schlepper mit ihren Fahrern und auch an der A81 auf Höhe der Anschlussstelle Osterburken kamen sechs Traktoren und ihre Fahrer zum stillen Protest zusammen. Möckmühl / Offenau: Drogenkonsumenten im Straßenverkehr im Visier der Polizei

Kontrollen mit dem Schwerpunkt Drogenkonsum und Straßenverkehr führten Beamte der Polizei Neckarsulm am Mittwochabend durch. Zwischen 17.45 Uhr und 20.15 Uhr wurde der Verkehr im Bereich "Im Haag" in Möckmühl kontrolliert. Bei einem Verkehrsteilnehmer ergab sich der Verdacht auf Kokain- und Amphetaminkonsum. Er musste eine Blutprobe abgeben. In der Jagstfelder Straße in Offenau wurde zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr kontrolliert. Hier mussten zwei Pkw-Lenker zur Blutprobe. Auch bei ihnen bestand der Verdacht auf eine aktuelle Rauschmittelbeeinflussung.

Neckarsulm: Fahrzeugbrand schnell im Griff

Die Neckarsulmer Feuerwehr konnte einen Motorbrand an einem Ford auf dem Gelände einer Tankstelle an der B27 bei Neckarsulm am Mittwochnachmittag schnell und erfolgreich bekämpfen. Der Wagen fing gegen 15.48 Uhr aus bislang unbekannten Gründen Feuer. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr Neckarsulm war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Neckarsulm: Sachbeschädigung an Streifenwagen

Mit dem Hinterteil landete ein 19-Jähriger auf der Motorhaube eines geparkten Streifenwagens, nachdem er zuvor in der Absicht, das perfekte Foto zu machen, auf diesen gesprungen war. Drei junge Männer liefen am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, entlang der Felix-Wankel-Straße in Neckarsulm. Auf Höhe einer Brauereigaststätte war ein Streifenwagen am Fahrbahnrand geparkt. Warum der 19-Jährige auf den Streifenwagen sprang ist derzeit unbekannt. Naheliegend ist, dass er wohl mit einem Foto prahlen wollte, welches ihn bei der Tatausführung zeigte. Die Personengruppe konnte von einem Zeugen beobachtet und wenig später von der Polizei kontrolliert werden. Die jungen Männer gaben zu, dass sie Fotos vom Streifenwagen machen, jedoch nichts beschädigen wollten. Die Eindellung am Polizeiauto war jedoch deutlich sichtbar. Zunächst wurden die Telefone der Beteiligten einbehalten. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung folgt ebenso wie eine Kostenrechnung der Polizei für den beschädigten Dienstwagen.

Nordheim: Einbruch scheitert

Der Versuch in das Gebäude vom DRK Ortsverband in Nordheim einzubrechen scheiterte. Bemerkt wurden die Hebelversuche an einem Fenster des Gebäudes in der Brackenheimer Straße am Dienstagabend. Wann der Einbruchsversuch stattfand kann nicht genau festgelegt werden. Bis zurück zum 1. Novemer geht der mögliche Tatzeitraum. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell