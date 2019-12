Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unfall an der grünen Ampel

Bei einem Abbiegevorgang kam es am Mittwochabend in Bad Mergentheim zum Unfall. Ein 18 Jähriger wollte gegen 18 Uhr in seinem VW Golf an einer grün zeigenden Ampel vom "Mittleren Graben" nach links in den Hans-Heinrich-Ehler-Platz abbiegen. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Passat eines 53-Jährigen, dessen Ampel ebenfalls auf Grün geschaltet war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Freudenberg: Fahradfahrer gegen PKW

Zum Glück nur leicht verletzt, wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Freudenberg. Der 20-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf seinem Mountainbike den Dürrbachweg entlang, als er unvermittelt nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen geparkten Skoda prallte. Das Fahrrad flog über die Motorhaube in die Böschung, der junge Mann dagegen kopfüber in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, die dabei zu Bruch ging. Trotz der Tatsache, dass der Mann keinen Helm trug, zog er sich nur leichte Verletzungen zu. Am Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Eine eintreffende Streife des Polizeireviers Wertheim stellte fest, dass der Unfall vermutlich nicht nur durch die Witterungsbedingungen und unangepassste Geschwindigkeit ausgelöst wurde. Der glücklose Fahrradfahrer hatte auch 1,8 Promille Alkohol intus. Autofahren wird der Mann jetzt eine Zeit lang nicht mehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bad Mergentheim: Unfallverursacher gesucht

Ein VW Golf stand am Mittwochabend nur etwas mehr als eine Stunde unbeaufsichtigt auf einem Parkplatz in der Poststraße in Bad Mergentheim. Das reichte für einen Unbekannten aus, um einen Schaden von etwa 2.000 Euro am Fahrzeug zu hinterlassen. Ein 54 Jahre alter Mann hatte den Wagen dort um 19 Uhr abgestellt. Als er gegen 20.15 Uhr wieder zu seinen Auto zurück kam, entdeckte er Streifspuren und einen abgefahrenen linken Außenspiegel an seinem Golf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug oder den Fahrer geben können. Diese gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Wertheim/ Ilsfeld/ Nordhausen/ Neuenstein/ Osterburken/ Walldürn: Schlepper-Flashmob

Zahlreiche Trekker-Fahrer machten sich am Mittwochnachmittag auf zu einem bundesweiten Traktoren-Flashmob zum stillen Protest gegen die Lage der Landwirte. In Wertheim-Bettingen versammelten sich gut 25 Traktor-Fahrer mit ihrem Maschinen und positionierten sich mit angeschalteten Warnblinkern im gesamten Industriegebiet Almosenberg. In Ilsfeld trafen sich die Fahrer von 16 Schleppern auf einer Wiese neben der A81 und machten dort mit eingeschalteten Rundumlichtern auf ihr Anliegen aufmerksam. Auch zwischen Nordhausen und Hausen wurde auf einem Feld für die Landwirte demonstriert. Hier kamen für kurze Zeit etwa 25 Personen mit 15 Trekkern zusammen. Ein Banner wurde gehisst und auch hier waren die Warnblinkanlagen eingeschaltet. Bei Neuenstein kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, weil etwa 20 Traktor-Fahrer mit ihren Gefährten die Strecke zwischen dem Emmertshof und Neuenstein auf und ab fuhren. Nach einem Hinweis der Polizei setzten die Teilnehmer ihren Protest dann stehend auf einem Feld neben der Straße fort. Neben der B27 bei Walldürn versammelten sich zehn Schlepper mit ihren Fahrern und auch an der A81 auf Höhe der Anschlussstelle Osterburken kamen sechs Traktoren und ihre Fahrer zum stillen Protest zusammen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell