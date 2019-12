POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2019 mit einem Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Frontalzusammenstoß an der Tankstelle

Drei Personen mussten nach einem Unfall am Mittwochabend in Bad Mergentheim von Rettungskräften in Kliniken gefahren werden. Eine 47-Jährige wollte in ihrem Peugeot gegen 17.40 Uhr von der Herrenwiesenstraße auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen und übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden VW eines 41-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander, wobei sowohl die Fahrerin des Peugeot, als auch der Lenker des VW und sein Beifahrer leicht verletzt wurden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Die Straße musste bis kurz vor 19 Uhr gesperrt werden.

