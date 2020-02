Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrskontrolle von Zoll und Polizei - Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt mit unterschlagenem Pkw

Cuxhaven (ots)

Loxstedt

Fahrzeuge, die den Wesertunnel aus Richtung der Wesermarsch verließen, sind in der vergangenen Samstagnacht vom Zoll aus Bremerhaven und der Polizei Schiffdorf überprüft worden. Rund ein Dutzend Beamte beider Behörden legten dabei ihr Augenmerk auf die Verkehrstauglichkeit der Autofahrer und ob diese unerlaubte Waren oder Gegenstände bei sich führten. Letztes fiel vor allem in den Aufgabenbereich des Zolls. Insgesamt sind in der Nacht rund 150 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert worden. Bei einem Fahrer wurde festgestellt, dass dieser unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen ist; ein Weiterer hatte eine geringe Menge Drogen dabei. Zudem sind mehrere Verstöße gegen das Waffenrecht festgestellt worden.

Ein Fahrzeugführer versuchte sich um 23:10 Uhr (08.02.2020) der Kontrolle durch Flucht mit seinem Pkw zu entziehen. Noch bevor die Beamten die Verfolgung aufnehmen konnten, verunglückte der Fahrer unweit der Kontrollstelle, indem er mit seinem Fahrzeug in einen Graben fuhr. Alle drei Fahrzeuginsassen konnten am Unfallort gestellt werden. Grund für ihre Flucht dürfte gewesen sein, dass der von ihnen gefahrene Wagen in der Nacht im Landkreis Wesermarsch unterschlagen worden war. Zudem besteht der Verdacht, dass der 22-jährige Fahrer des Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Die Insassen sind zur Vorsorge durch den Rettungsdienst in Bremerhavener Krankenhäuser gebracht worden, von wo aus sie noch in der Nacht entlassen werden konnten. An dem verunglückten Wagen entstand Totalschaden. Neben dem Rettungsdienst unterstützte die Feuerwehr Dedesdorf die Maßnahmen um das Unfallgeschehen.

