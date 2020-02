Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 08. Februar 2020

Cuxhaven (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hagen im Bremischen - OT Uthlede. Am Freitag, den 07. Februar 2020, im Zeitraum von 19.00 bis 19.40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Moorweg einzubrechen. Vermutlich auf Grund eines akustischen Alarmgebers an einem der angegangenen Fenster wurde von der weiteren Tatbegehung abgesehen und die Täter flüchteten.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Hagen, Tel. 04746/938980, oder der Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706/9480, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

