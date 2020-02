Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Tankstelle in Bramstedt + Aufbrechen eines Staubsaugerautomaten in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Tankstelle in Bramstedt

Hagen im Bremischen. In der Nacht zu Dienstag (11.02.2020) schlugen Unbekannte gegen 2:30 Uhr eine gläserne Eingangstür einer Tankstelle in der Dorfstraße in Bramstedt mit Gullydeckeln ein. Die Täter entkamen mit Zigaretten aus dem Verkaufsraum und flüchteten dann mit einem Pkw. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706-9480) zu wenden.

+++

Aufbrechen eines Staubsaugerautomaten in Loxstedt

In der Nacht zum 10.02.2020 wurde der Industriestaubsauger einer Tankstelle in der Helmut-Neynaber-Straße in Loxstedt gestohlen und anschließend aufgebrochen auf einem Supermarktparkplatz in der Parkstraße wieder aufgefunden. Es wurde eine noch unbekannte Menge Münzgeld gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell