Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Riskantes Überholmanöver gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die L 155 befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag, 11.05.2020, gegen 11.30 Uhr, talwärts in Richtung Rüttehof. In Höhe der Abzweigung zur K 6535 überholte dieser mit seinem roten Fahrzeug einen Lkw. Hierbei soll ein entgegenkommender Ford-Fahrer gefährdet worden sein. Der Ford Fahrer musste sein Fahrzeug ganz nach rechts lenken, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hinter dem Lkw, welcher überholt wurde, fuhren weitere Fahrzeuge und müssten die Situation mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehr (07762/80780) in Verbindung zu setzen.

