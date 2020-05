Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Unfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.05.20, gegen 18 Uhr, wollten Polizeibeamte einen Porsche auf der L163 bei Riedern am Sand kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch mit hoher Geschwindigkeit. Nachdem er ein weiteres Fahrzeug überholt hatte, verlor der Fahrer die Kontrolle und stieß an der Einmündung nach Bühl mit dem Bordstein zusammen. Hierbei wurde sein Fahrzeug erheblich beschädigt und der Mann konnte kontrolliert werden. Bei dem Unfall wurde der Fahrer nicht verletzt, am Porsche entstand jedoch Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der 65-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wird angezeigt.

