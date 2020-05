Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Blansingen: Einbruch in Jugendraum - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag, 13./14.05.20, wurde in den Jugendraum in der Wanhödener Straße eingebrochen. Die Eingangstüre wurde aufgebrochen und erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Aus dem Raum wurden keine Gegenstände entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

