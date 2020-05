Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen-Kirchhofen: Verletzte bei Wohnhausbrand

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.05.2020, um circa 8 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Gebäudebrand in der Niederdorfstraße in Ehrenkirchen-Kirchhofen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Brand zwei Personen verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Aktuell sind die Einsatzmaßnahmen noch im Gange. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Ortsmitte zu umfahren. Zur Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Oec

