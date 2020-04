Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geschwindigkeitskontrolle durch die Polizei

Delmenhorst (ots)

Auch in der derzeitigen Situation kommen die Ordnungsbehörden und die Polizei ihren eigentlichen Aufgaben nach.

So führten Beamte der Polizei Delmenhorst am gestrigen Mittwoch, 01. April 2020, zwischen 17:15 und 21:00 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen auf der Bremer Heerstraße durch. Dabei wurde die Geschwindigkeit von den Fahrzeugen überwacht, die in Richtung Bremen unterwegs waren. Da es sich um eine Messstelle innerhalb geschlossener Ortschaften handelte, war die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer begrenzt.

Im Zeitraum der Kontrolle haben insgesamt 452 Fahrzeuge die Messstelle passiert. Dabei wurden insgesamt 44 Verstöße festgestellt, was bedeutet, dass nahezu jedes zehnte Fahrzeug zu schnell war. In neun Fällen mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Fünf Fahrzeugführer werden sich auf ein Fahrverbot einstellen müssen. Den traurigen Höhepunkt stellte ein Fahrer dar, der mit 101 km/h gemessen wurde.

Die eingesetzten Beamten zeigten sich zudem erschrocken über teils waghalsige Überholmanöver, die sie am Kontrollort beobachten mussten.

