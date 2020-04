Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Überwachung der Allgemeinverfügung +++ Hinweise aus der Bevölkerung

Delmenhorst (ots)

Aufgrund vieler Hinweise aus der Bevölkerung wurde am gestrigen Nachmittag, Dienstag, 31. März 2020, gegen 16:30 Uhr, der Betreiber einer Teestube in der Düsternortstraße in Delmenhorst kontrolliert.

Die Hinweise trafen zu, der Betreiber hatte seine Teestube entgegen der geltenden Allgemeinverfügung tatsächlich noch geöffnet. In der Stube konnte reger Publikumsverkehr registriert werden.

Gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Delmenhorst wurde mit dem Betreiber ein belehrendes Gespräch geführt. Er war einsichtig und stellte den Betrieb ein. Als Polizei ist uns bewusst, dass die Einhaltung der Allgemeinverfügung für Geschäftsinhaber zu herben finanziellen Einbußen führen kann. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, gibt es temporär aber keine andere Möglichkeit. Deshalb möchten wir noch mal eindringlich um die Einhaltung der Vorschriften bitten. Entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen. Kontrollen werden auch künftig durchgeführt.

