Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Berauschter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf der B 212 in Elsfleth, Huntebrück, und flüchtet

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwoch, 01. April 2020, gegen 12:10 Uhr, einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der B 212 aus Richtung Lemwerder kommend in Fahrtrichtung Berne unterwegs war.

Wenige Minuten später, als sich Beamte bereits auf der Anfahrt befanden, teilten weitere Verkehrsteilnehmer mit, dass der Pkw auf der B 212 kurz nach Passieren der Huntebrücke im Bereich Elsfleth, Huntebrück, verunfallt war. Der Fahrer des Pkws kam hierbei Ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und touchierte mit seinem Pkw seitlich einen Baum. Im Anschluss setzte er seine Fahrt auf der Felge in Richtung Elsfleth fort.

Kurz vor der Wohnanschrift in Elsfleth konnte der Pkw durch Beamte der Polizei Brake und Elsfleth angetroffen werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 29-jährigen Mann aus Elsfleth.

Im Pkw konnten die Beamten Fahrzeugteile auf der Rückbank auffinden, die er offensichtlich an der Unfallstelle verloren und eingesammelt hatte.

Schnell konnten die Beamten körperliche Auffälligkeiten feststellen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Opiate.

Dem Elsflether musste daraufhin eine Blutprobe entnommen werden. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Gegen den Elsflether wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Gegen die Fahrzeughalterin, eine 29-Jährige aus Elsfleth, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Sachschaden am Pkw, am Verkehrsschild und Baum wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell