POL-FR: Emmendingen: Mehrere Festnahmen nach bandenmäßigem Handel mit Marihuana

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Nachmittag des 12.05.2020 kam es in Emmendingen zur Festnahme mehrerer Männer. Die Kriminalpolizei konnte die Männer auf frischer Tat festnehmen, als sie einen Handel mit ca. 3kg Marihuana abschließen wollten. Das in einer Tasche befindliche Marihuana wurde beschlagnahmt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei deutsche sowie zwei pakistanische Staatsangehörige im Alter von 20-34 Jahren.

Das Amtsgericht Freiburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl gegen vier der fünf Festgenommenen erlassen.

