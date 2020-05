Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - Polizeibus beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 12.05.2020, ist ein geparkter Polizeibus in Rheinfelden beschädigt worden. Einsatzbedingt war der Streifenwagen von 15:40 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Großfeldstraße abgestellt. Ein Unbekannter streifte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Kleinbus an der linken Fahrzeugseite und flüchtete. Der Sachschaden am Dienstfahrzeug liegt bei rund 1500 Euro. Der Verkehrsdienst in Weil am Rhein (Kontakt 07621 9800-0) bittet Zeugen, sich dort zu melden.

