Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Piepsender Rauchmelder stört Nachtruhe der Nachbarn - Hausbewohner schlafen seelenruhig

Freiburg (ots)

Ein piepsender Rauchmelder hat in der Nacht zum Donnerstag, 14.05.2020, in Oberlauchringen die Nachtruhe der Nachbarschaft gestört. Derweil schliefen die Hausbewohner seelenruhig. Kurz nach 01:00 Uhr war die Polizei benachrichtigt worden. Der penetrante Piepston führte die Streife zu einem Wohnhaus, das gerade umgebaut wird. Der Hausherr konnte schließlich geweckt werden, der den Rauchmelder ausschaltete. Dieser war im Rahmen der Umbauten entfernt und offenbar derart geschickt abgelegt worden, dass sein Warnton nur nach außen drang und so die Hausbewohner die Einzigen blieben, die davon nichts mitbekamen.

