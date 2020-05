Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vier Wandelemente für Unterputz-Spühlkästen wurden von einer Baustelle in der Straße "Am Eisweiher" gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 12.05.2020, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 13.05.2020, 07.00 Uhr. Die Wandelemente haben einen Wert von rund 1200 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Bereich der Baustelle gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell