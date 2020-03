Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 09. März 2020, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Leeskamp auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zum Haus. Der oder die Täter entwendeten Schmuck, die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen (299696).

