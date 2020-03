Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 09. März 2020, 08:10 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeshausen mit ihrem Ford Transporter den Stedinger Weg in Richtung Iserloy. Als ein Tier die Fahrbahn kreuzte, verriss die Fahrzeugführerin das Lenkrad und kam nach rechts von der Straße ab. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt, am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 5000 Euro.

