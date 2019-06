Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand in Wohnmobil

Nordhorn (ots)

Am Freitagmorgen ist es am Heseper Weg zum Brand in einem Wohnmobil gekommen. Verletzt wurde niemand. Gegen 9.30 Uhr war das Feuer im Bereich der Heizungsanlage ausgebrochen. Zeugen konnten die Flammen schnell löschen. Die wenig später eintreffende Feuerwehr überprüfte das Fahrzeug anschließend vorsorglich mit einer Wärmebildkamera. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

