Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannter entfernt Gullydeckel in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter entfernte am Montag, den 09. März 2020, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 02:50 Uhr, mehrere Gullydeckel in der Straße "Im Delmegrund" und warf Baustellenleuten um. Drei Gullydeckel konnten bislang nicht gefunden werden. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (296007).

