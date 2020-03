Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 08. März 2020, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen mit seinem Audi gegen 23:15 Uhr die Harpstedter Straße in Richtung Delmenhorster Straße. An der Einmündung bog er nach rechts ab und verlor dabei auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Der 23-Jährige wurde nicht verletzt, sein Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf 10000 Euro geschätzt.

