POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 08. März 2020, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen mit seinem VW gegen 19:45 Uhr den Stedinger Weg in Richtung Uhlhorner Straße. In einer dortigen Kurve kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein Pkw entgegen. Der 27-Jährige wich aus, lenkte dagegen, dabei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt, an seinem Pkw entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt.

Zeugen, die Beobachtungen zur Unfallzeit gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen (295847).

